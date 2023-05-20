Родственники мобилизованных россиян выступили с требованием к Путину 7 20.05.2023, 17:52

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Однако не протестуют против отправки военных в Украину.

Родственники мобилизованных россиян направили петицию Путину с требованием установить сроки пребывания резервистов в зоне боевых действий в Украине, сообщает издание «Новая Сибирь».

Обращение подписали 8000 человек. Это члены семей мобилизованных из Московской, Новосибирской, Иркутской, Амурской областей, Бурятии, Якутии, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев.

Подписанты пожаловались, что «сотрудники Росгвардии, МВД и других силовых структур» выезжают в зону боевых действий на конкретный срок «в рамках рабочей командировки на три или шесть месяцев», а мобилизованные — до окончания объявленной Путиным войны, хотя ее сроки никак не определены.

«Считаем это абсолютно несправедливым и нарушающим права граждан на труд, на полноценный отдых, гарантированные основным законом страны — Конституцией», — подчеркивается в петиции.

В связи с этим родственники мобилизованных настаивают на принятии закона об ограничении срока пребывания резервистов на фронте. Если это произойдет, России может потребоваться вторая волна призыва. Стоит заметить, что родственники мобилизованных россиян не протестуют против отправки военных в Украину в принципе.

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