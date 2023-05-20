Автомобиль Ford Maverick превратили в бюджетный «дом на колесах» 1 20.05.2023, 18:18

1,244

В автодом пикап превращается с помощью жилого модуля за $16500.

Американское тюнинг-ателье Scout Campers начала принимать заказы на специальный жилой модуль под названием Tuktut. Он устанавливается на пикап Ford Maverick новой генерации, превращая его в компактный «дом на колесах», пишет «Автоцентр».

Внутри жилого модуля установлены две скамейки и раскладная двухспальная кровать размером 1700 х 1200 мм. За доплату предложена кровать длиной 2030 мм. Компактный комод с раскладной крышкой и ящиками для хранения личных вещей может служить рабочим и обеденным столом. По желанию заказчика Ford Maverick Tuktut могут дополнить батареей для питания электроприборов.

Весит модуль всего 287 кг. Несколько человек могут легко установит его на платформу пикапа, а при необходимости также легко снять. Стоимость «съемного» кемпера стартует от 16 500 долларов. Это самый дешевый «дом на колесах» на рынке. Правда, чтобы им воспользоваться сначала нужно приобрести пикап Ford Maverick, а это еще минимум 22 600 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».