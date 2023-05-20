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РосСМИ сообщили о попытке прорыва украинских военных в Белгородскую область

  • 20.05.2023, 18:26
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РосСМИ сообщили о попытке прорыва украинских военных в Белгородскую область

Завязался бой.

Прокремлевские телеграм-каналы Baza, Mash и Shot в субботу днем сообщили о попытке прорыва вооруженной группы с территории Украины в Белгородскую область.

Baza утверждает, что вечером 19 мая вооруженные автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами люди вступили в перестрелку с российскими пограничниками.

Инцидент, как утверждается, произошел в одном километре от границы, в районе села Красный Хутор.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что что информация о попытке прорыва диверсионной группы с территории Украины не соответствует действительности.

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