США призвали к безоговорочному освобождению политзаключенных в Беларуси 1 20.05.2023, 18:39

И поддержали демократические стремления белорусского народа.

США призвали к немедленному и безоговорочному освобождению политзаключенных в Беларуси. Об этом говорится в сообщении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, опубликованном сегодня в Twitter.

«Накануне Дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси мы осуждаем содержание под стражей более 1500 заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему», – написал он.

Напомним, 21 мая пройдет День солидарности с белорусскими политзаключенными.

On the eve of the Day of Solidarity with Political Prisoners in Belarus, we condemn the detention of over 1,500 prisoners held by the Lukashenka regime. We call for their immediate, unconditional release and support the Belarusian people’s pursuit of a democratic future. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 20, 2023

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