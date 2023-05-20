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США призвали к безоговорочному освобождению политзаключенных в Беларуси

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  • 20.05.2023, 18:39
США призвали к безоговорочному освобождению политзаключенных в Беларуси

И поддержали демократические стремления белорусского народа.

США призвали к немедленному и безоговорочному освобождению политзаключенных в Беларуси. Об этом говорится в сообщении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, опубликованном сегодня в Twitter.

«Накануне Дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси мы осуждаем содержание под стражей более 1500 заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему», – написал он.

Напомним, 21 мая пройдет День солидарности с белорусскими политзаключенными.

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