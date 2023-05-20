Bild рассказала о ловушке, которую может готовить ВСУ в Бахмуте 20.05.2023, 18:47

Украинская армия успешно заходит во фланги российских наемников.

ВСУ, возможно, готовы выйти из Бахмута, чтобы заманить наемников ЧВК «Вагнера» в ловушку. В настоящее время украинские военные успешно заходят во фланги «вагнеровцев» возле этого города.

Такую точку зрения озвучил журналист немецкой газеты BILD Филип Фабиан, комментируя сегодняшнее заявление хозяина «вагнеровцев» Евгения Пригожина о якобы полном «захвате» Бахмута, которое, впоследствии было опровергнуто Минобороны Украины.

По мнению аналитика, не исключено, что Украина «готовится потерять Бахмут на первом этапе, чтобы затем отбить его с флангов». Украинские военные рассчитывают, что «если Бахмут падет, орды российских наемников окажутся там в ловушке, лишившись возможности как продвигаться на запад, так и отступать в восточном направлении, где их ждут заградительные части российской армии».

Кроме того, наблюдатели обращают внимание, что Пригожин делал заявления о «захвате» Бахмута, находясь в районе железнодорожного вокзала.

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