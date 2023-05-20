В Крыму прогремел взрыв на аэродроме российских оккупантов 3 20.05.2023, 19:11

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Выведен из строя военный вертолет Ми-8.

В оккупированном войсками агрессора России Крыму на военном аэродроме Кача, который находится неподалеку от Севастополя, прогремел взрыв. Там базируется авиаполк захватчиков. В результате поражен и выведен из строя военный вертолет Ми-8. В ближайших населенных пунктах усилили фильтрационные мероприятия.

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской разведке, где-то около часа ночи на аэродроме Кача возле Севастополя, где находится 318-й отдельный смешенный авиаполк оккупантов, произошел взрыв.

Поражен и выведен из строя военный вертолет российских захватчиков Ми-8.

«Во временно оккупированном Крыму очередной «хлопок». В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военный вертолет Ми-8 из состава 318 полка», - отметил собеседник.

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