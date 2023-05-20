Запад назначил Китай ответственным за Россию 3 Эль Мюрид

20.05.2023, 20:58

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Бжезинский не предполагал, что Путин так быстро разрушит РФ.

Запад признал право Китая на сеньораж над Россией и назначает его ответственным за действия его подопечного. В переводе призыв «семерки» можно трактовать как передачу ответственности за поведение своей «шестерки» на Пекин.

В свое время Бжезинский рассматривал альянс Китая и России как крайне нежелательный для США. Однако Бжезинский вряд ли предполагал, что Путин так быстро и настолько успешно разрушит военный потенциал и экономику страны, уронив их до чудовищно низких отметок.

Лучшего руководителя России с точки зрения ее уничтожения американцы вряд ли бы нашли, поэтому идеологема Бжезинского претерпевает определенную трансформацию, и теперь наоборот, для США в свете противостояния с Китаем стратегия «навесить» на Пекин неподъемный груз выглядит гораздо более перспективной.

В том случае, если Запад сумеет вынудить Китай взять в управление распадающуюся Россию, он сумеет дважды выиграть - избавит себя от проблем с территорией возникающей «черной дыры» и запустит процесс ухудшения общего положения Китая, так как тащить на себе неподъемный груз в виде гигантской хаотизированной территории - это проблема, которая будет больше истощать Китай, чем способствовать его развитию.

Да, китайцы получат эксклюзивный доступ к российским ресурсам и быстро исчезающему военному потенциалу, но будет ли это адекватной заменой вынужденным расходам на поддержание хоть какой-то стабильности на этой территории?

Вот и «семерка» полагает, что вряд ли. Поэтому Китаю начинают активно «впихивать» Россию, от чего пока Пекин старается увернуться. Но удастся ли - это большой вопрос.

Для нас радости во всем этом мало. Китайцы по отношению к нам будут вести себя как оккупанты, собственно, по-другому они и не могут. Но пока существует нынешний режим, иного будущего нам не дают.

Эль Мюрид, Telegram

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