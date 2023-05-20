Завтра по всему миру пройдут акции в поддержку белорусских политзаключенных 1 20.05.2023, 21:10

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Расписание.

21 мая состоится международная акция по случаю дня политзаключенных Беларуси и дня смерти Витольда Ашурка.

Актив диаспор подготовил расписание акций по всему миру, ищите свой город и присоединяйтесь:

Воскресенье, 21 мая

Вильнюс, Литва, 12:00, Кафедральная площадь (Katedros aikštė), митинг

Батуми, Грузия

Письма политзаключенным 21 мая можно написать: в течение дня с 12:00 до 19: 00 в магазине национальной символики по адресу улица 26 мая 41, а также с 14 до 20: 00 в Белорусском медиа Хабе (ул. Парнаваз Мэппе, 67. вход через стеклянные двери справа от магазина Daily.)

Филадельфия, США, 12:00, на ступеньках Philadelphia Museum of Art

Лондон, Великобритания, 12:30, Parliament Square, Лондон

Гданьск, Польша, 13:00, Фонтан Нептуна

Стокгольм, Швеция, 13:00, Sergels Torg

Чикаго, США, 13:00, ралли в поддержку политических заключенных в Беларуси, Intersection of Michigan Ave. & Washington St., Chicago, IL 60602

Краков, Польша, 14:00, возле памятника Адаму Мицкевичу на Рынке

Таллинн, Эстония, 14:00, Viru tn. 24

Штутгарт, Германия, 14:00, Wilhelmsplatz

Варшава, Польша, плац Конституции 6, 12:45 – 14:00, Митинг ко Дню белорусских политзаключенных. После митинга пройдет шествие от Площади Конституции до Краковского предместья, где продолжатся мероприятия.

14:30, памятник Копернику, митинг и цепь солидарности с соотечественниками, которые сейчас за решеткой по политическим мотивам

Белосток, Польша, 15: 00, ul. Elektryczna 9, Białystok, консульство РБ

Брюссель, Бельгия 15:00, Europa kruispunt, Brussel (Central station)

Мюнхен, Германия, 15:00, Адеонсплатц

Торунь, Польша, 16:00, памятник Копернику

Париж, Франция, 16:00, на площади Бастилии

Лион, Франция, 16:00, Hotel de Ville, со стороны фонтана

Познань, Польша, 17:00, plac Wolności

Вроцлав, Польша, 17:00, на Рынке у фонтана

Люблин, Польша, 18:00, Pomnik Unii Lubelskiej

Щецин, Польша, 18:00, Zegar Słoneczny na Aleja Kwiatowa

Понедельник, 22 мая

Одесса, Украина, 17:00, Итальянский бульвар, мурал «Жыве Беларусь»

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