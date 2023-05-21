Белгородскую область РФ сотрясло от мощных взрывов 21.05.2023, 8:04

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Видно зарево от пожаров.

В Белгородской области России в ночь на воскресенье, 21 мая, были слышны мощные взрывы.

Местные жители говорят о прилетах, видно зарево. Об этом сообщают в соцсетях, передает obozrevatel.com.

«В Шебекинском округе громко. Местные жители сообщают, что после громких звуков появляется зарево. Детали уточняются», – говорится в сообщении.

Взрывы в Шебекино начались после полуночи. По предварительной информации, сначала вроде бы были вылеты, а после этого было как минимум пять прилетов. Взрывы слышали даже в окрестностях Белгорода.

Попадание якобы произошло в районе автовокзала. Также сообщают, что по прилету могла загореться свалка. Площадь пожара, судя по снимкам, растет.

Напомним, вчера российская пропаганда придумала новую историю о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

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