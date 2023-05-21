Ситуация вокруг Бахмута кардинально изменилась: ВСУ готовят «котел» 21.05.2023, 9:16

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Командир легендарной 3-й штурмовой бригады рассказал об охвате флангов врага.

На Бахмутском направлении и в самом Бахмуте идут тяжелые бои. Обстановка вокруг города кардинально изменилась, вследствие чего оккупационным войскам России пришлось перейти в оборону и по причине плохой подготовки отступать.

Заявление Пригожина о якобы «сдаче ВСУ города» – пустые слова, он играет в собственную войну и пытается отречься от будущего поражения в Бахмуте. Силы обороны Украины сдавливают российские силы вокруг города, чтобы они не смогли там находиться.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он рассказал о том, что на Бахмутском направлении и в самом городе продолжаются тяжелые бои. Вокруг города ситуация серьезно изменилась, поскольку оккупантам РФ пришлось перейти в оборону и даже отступать.

«Идут бои, идут тяжелые бои и в самом городе, и вокруг него. Единственное, что вокруг города ситуация кардинально изменилась, и враг вынужден быть в обороне, и при этом, из-за крайне плохой подготовки, ему приходится отступать», - сказал Жорин.

Комментируя слова Пригожина о, дескать, «сдаче ВСУ города» и якобы «выводе» оккупантов Вагнера из Бахмута, военный отметил, что риторика Пригожина направлена на достижения его личных целей и избежание ответственности за поражение в Бахмуте.

«Он хочет как можно быстрее куда-нибудь отсюда деться, потому что понимает, что поражение здесь неминуемое и оно крайне близко. И, конечно, ему очень хочется, чтобы это поражение получила российская армия, а не «вагнеровцы». Поэтому он будет заявлять все, что угодно. Как можно быстрее передавать оборону», - считает Жорин.

Также майор ВСУ добавил, что на данный момент силы обороны Украины работают над охватом Бахмута по флангам, чтобы впоследствии враг не смог там находиться.

«Что касается города, то цель абсолютно понятна. Сейчас приоритет для нас не сам город, а охватить его по флангам, чем мы на данный момент и занимаемся, и тем самым создать условия, в которых враг просто не сможет существовать в там», - подчеркнул Максим Жорин.

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире телеканала «Еспресо» сообщил, что украинские войска работают над созданием «котла» в Бахмуте.

«Операция по обороне Бахмута формировалась комплексно. Она сложна для понимания, но с четкими целями. Вагнеровцы уничтожают город и пытаются продвигаться. Украинская армия активно действует на флангах. То есть не в самом городе, а вокруг Бахмута. ВСУ пытаются отсечь фланги с юга и севера, захватить господствующие высоты и создать условия для котла в Бахмуте», - объяснил Самусь.

По словам военного эксперта, Пригожин хочет сбежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться.

«Пригожин хотел бы получить дивиденды от того, что он положил в Бахмуте десятки тысяч вагнеровцев. Украинская армия осуществляет условия по охвату Бахмута и созданию мышеловки, в которой могут оказаться те же вагнеровцы. Хотя Пригожин уже заявил, что он будет выводить свои войска 25 мая. Пригожин хочет бежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться и там окажутся регулярные войска РФ. Чтобы потом сказать, что регулярная армия России не смогла удержать Бахмут», - подчеркнул Самусь.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 20 мая записал видео, в котором сказал, что оккупанты, дескать, «взяли Бахмут». Также он собрался якобы «вывести» вагнеровцев из города до 25 мая и передать позиции кадровым российским войскам.

Представитель ВСУ Сергей Череватый сказал, что украинские войска продолжают сражаться за Бахмут и не дают вражеским силам захватить город. По его словам, Пригожин, поджав хвост убегает, потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка «Вагнер» разбита».

Напомним, что именно 3-я штурмовая бригада ВСУ прорвала 18 мая западный фланг россиян под Бахмутом.

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