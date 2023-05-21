Стало известно, чем закончился «хапун» в новополоцкой больнице, куда привозили Бабарико 21.05.2023, 9:38

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Медики получили штрафы и сутки.

Несколько врачей Новополоцкой центральной городской больницы осудили на «сутки» по разным административным статьям, одного медика оштрафовали, пишет zerkalo.io со ссылкой на BPN.

По данным BPN, медиков, задержанных в Новополоцкой центральной городской больнице после того, как туда привозили на госпитализацию политзаключенного Виктора Бабарико, успели судить. Хирурга Михаила Пачковского и уролога Павла Стальмакова арестовали на 15 суток по ст. 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Заведующая отделением гинекологии Ирина Васильева и фельдшер скорой помощи Наталья Первененок получили по 10 суток ареста по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Известно, что вторую из них осудили за аватaрку с флагом Украины.

УЗИ-специалиста Аллу Стальмакову оштрафовали на 100 базовых величин (это 3700 рублей). По какой статье — пока неизвестно. У нее двое несовершеннолетних детей.

Напомним, 19 мая телеграм-канал медицинской инициативы «Белые Халаты» сообщил о том, что в Новополоцкой центральной городской больнице прошли массовые задержания.

Как развивалась ситуация с Бабарико

Вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

27 апреля штаб Виктора Бабарико сообщил, что экс-банкир оставался в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, поскольку транспортировка была жизненно опасна. Однако в следующие дни о точном местонахождении Бабарико в его команде не знали, увидеть его не удалось. 29 апреля представитель администрации исправительной колонии заявил, что заключенный Бабарико «жив и здоров» и продолжает отбывать свое наказание. Однако никаких подтверждений этим словам в силовых структурах не привели. 2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. В приеме отказано.

12 мая правозащитники сообщили, что, по предварительной информации, он больше не числится в своем отряде в ИК-1 в Новополоцке. Позже появилась информация о том, что Виктор Бабарико находится в больнице в СИЗО на Володарского. Но родным ее не подтвердили.

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