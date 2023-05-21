Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways 5 21.05.2023, 10:43

3,374

Из-за полетов в Россию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая в субботу, 20 мая, выполнила первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс из Тбилиси в Москву, сообщает «Немецкая волна».

По словам Зурабишвили, авиакомпанию интересует только обогащение, и для достижения своих целей она хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения».

«Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию», - сказала президент на брифинге, призвав сограждан присоединиться к бойкоту.

Критика прямого авиасообщения Грузии с Россией

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Зурабишвили назвала решения Путина «очередной российской провокацией», заявив, что возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию.

Накануне, 19 мая, в аэропорту Тбилиси прошли протесты из-за прилета первого за четыре года рейса из Москвы, его выполнила российская авиакомпании «Азимут».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».