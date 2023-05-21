Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways

Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways5
- 21.05.2023, 10:43
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Из-за полетов в Россию.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая в субботу, 20 мая, выполнила первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс из Тбилиси в Москву, сообщает «Немецкая волна».
По словам Зурабишвили, авиакомпанию интересует только обогащение, и для достижения своих целей она хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения».
«Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию», - сказала президент на брифинге, призвав сограждан присоединиться к бойкоту.
Критика прямого авиасообщения Грузии с Россией
Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.
Зурабишвили назвала решения Путина «очередной российской провокацией», заявив, что возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию.
Накануне, 19 мая, в аэропорту Тбилиси прошли протесты из-за прилета первого за четыре года рейса из Москвы, его выполнила российская авиакомпании «Азимут».