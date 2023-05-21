Министр иностранных дел Эстонии написал открытое письмо Виктору Бабарико 21.05.2023, 11:00

Политик уверен, что герои вскоре выйдут на свободу.

В день, объявленный правозащитниками, Днем солидарности с белорусскими политзаключенными, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна опубликовал открытое письмо к Виктору Бабарико.

«Выставляя свою кандидатуру на пост президента, вы осознавали риски, но все равно пошли на них. Вы хотели для своей страны политического плюрализма, который является предпосылкой для демократии, прав человека и основных свобод. Вы были и остаетесь вдохновителем для белорусов, желающих свободных выборов, но вместо этого получают кровавые репрессии.

As I wrote in a letter to @viktar_babaryka, he is an inspiration for the #Belarus people.

#Estonia supports the democratic aspirations of the Belarusian people & stands for the unconditional & immediate release of all political prisoners.#FreeThemAll pic.twitter.com/TSlynfCmN2 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 21, 2023

Хочу вас заверить — мир не забыл о политзаключенных Беларуси. Мы глубоко обеспокоены вашим здоровьем и благополучием, желаем всем вам, кто терпит жестокие пытки в руках трусливого режима, силы и душевного спокойствия.

Убежден, что вскоре демократия победит и герои пойдут на свободу строить Беларусь в европейской семье. Мы с вами!» — написал он.

Месяц назад стало известно, что Виктор Бабарико был госпитализирован в больницу в ночь с 24 на 25 апреля. Дальнейшее местонахождение политзаключенного неизвестно. Ни родные, ни адвокат не видели его.

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