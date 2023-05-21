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Министр иностранных дел Эстонии написал открытое письмо Виктору Бабарико

  • 21.05.2023, 11:00
Министр иностранных дел Эстонии написал открытое письмо Виктору Бабарико

Политик уверен, что герои вскоре выйдут на свободу.

В день, объявленный правозащитниками, Днем солидарности с белорусскими политзаключенными, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна опубликовал открытое письмо к Виктору Бабарико.

«Выставляя свою кандидатуру на пост президента, вы осознавали риски, но все равно пошли на них. Вы хотели для своей страны политического плюрализма, который является предпосылкой для демократии, прав человека и основных свобод. Вы были и остаетесь вдохновителем для белорусов, желающих свободных выборов, но вместо этого получают кровавые репрессии.

Хочу вас заверить — мир не забыл о политзаключенных Беларуси. Мы глубоко обеспокоены вашим здоровьем и благополучием, желаем всем вам, кто терпит жестокие пытки в руках трусливого режима, силы и душевного спокойствия.

Убежден, что вскоре демократия победит и герои пойдут на свободу строить Беларусь в европейской семье. Мы с вами!» — написал он.

Месяц назад стало известно, что Виктор Бабарико был госпитализирован в больницу в ночь с 24 на 25 апреля. Дальнейшее местонахождение политзаключенного неизвестно. Ни родные, ни адвокат не видели его.

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