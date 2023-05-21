ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили пленных 21.05.2023, 12:07

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Украинский боец подтвердил наступление «собственными ногами».

Подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области, рассказал гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк.

«Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед», — сообщил он в эфире Radio NV.

Вместе с тем он уточнил, что противник пока стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении не может.

Украинский военный также отметил, что ВСУ контролируют высоты со стороны Часового Яра.

«И фактически продвижение противника в городе тогда теряет всякий смысл. И мы (видим противника сверху, как шары на бильярдном столе https://charter97.org/ru/news/2023/5/21/548857/). И контролировать руины города, не контролируя господствующие высоты, противнику будет невозможно. Это будет самоубийственное пребывание в городе. Еще бы наши собратья поджали немножко с севера, вернули бы позиции над Соледаром (там есть тоже очень хорошие господствующие высоты), тогда противнику, наверное, пришлось бы, по крайней мере, из части Бахмута отступать — хотя бы за реку Бахмутку, если у них есть какое-то здоровое мышление», — добавил Сиротюк.

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