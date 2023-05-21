Российский заместитель министра внезапно умер в самолете, возвращаясь с Кубы 3 21.05.2023, 12:13

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Мужу известной певицы Дианы Гурцкой было 46 лет.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь с Кубы вместе с российской делегацией.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении министерства.

Кучеренко и известная российская певица Диана Гурцкая поженились в 2005 году. Вместе они создала Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В 2007 году в семье родился сын.

Петру Кучеренко было 46 лет. «Моложе Путина на четверть века», — отмечают российские телеграм-каналы.

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