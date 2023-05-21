В Вильнюсе начались акции солидарности с белорусскими политзаключенными

В Вильнюсе начались акции солидарности с белорусскими политзаключенными1
- 21.05.2023, 13:14
Одна из них проходит на Кафедральной площади литовской столицы.
В Вильнюсе проходят акции солидарности с белорусскими политзаключенными.
Акции проводят совместно беларусские организации в Вильнюсе, среди которых – Белорусская ассоциация журналистов.
По инициативе независимых журналистов, на Кафедральной площади Вильнюса выставили 150 сумок в знак напоминания о политзаключенных в Беларуси.
Как сообщал сайт Charter97.org, 21 мая проходит международная акция по случаю дня политзаключенных Беларуси и дня смерти Витольда Ашурка.
Актив диаспор подготовил расписание акций по всему миру.
Напротив посольства Беларуси, на фоне мурала с портретом белорусского политзаключенного, правозащитника, Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого собрались участники акции, среди которых были иностранные дипломаты. Она надели желтые бирки, которыми обозначают политзаключенных в колониях.