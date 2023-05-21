В Вильнюсе начались акции солидарности с белорусскими политзаключенными 1 21.05.2023, 13:14

Одна из них проходит на Кафедральной площади литовской столицы.

В Вильнюсе проходят акции солидарности с белорусскими политзаключенными.

Акции проводят совместно беларусские организации в Вильнюсе, среди которых – Белорусская ассоциация журналистов.

По инициативе независимых журналистов, на Кафедральной площади Вильнюса выставили 150 сумок в знак напоминания о политзаключенных в Беларуси.

Как сообщал сайт Charter97.org, 21 мая проходит международная акция по случаю дня политзаключенных Беларуси и дня смерти Витольда Ашурка.

Актив диаспор подготовил расписание акций по всему миру.

Напротив посольства Беларуси, на фоне мурала с портретом белорусского политзаключенного, правозащитника, Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого собрались участники акции, среди которых были иностранные дипломаты. Она надели желтые бирки, которыми обозначают политзаключенных в колониях.

Фото: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва

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