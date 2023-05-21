Более 100 нобелевских лауреатов потребовали освободить Алеся Беляцкого 21.05.2023, 14:40

Среди подписантов есть и Светлана Алексиевич.

В день солидарности с белорусскими политзаключенными международная правозащитная организация Pen International выпустила открытое письмо с требованием освободить Алеся Беляцкого и других политзаключенных.

Под письмом подписались 103 нобелевских лауреата по литературе, экономике, физике, химии, физиологии и медицине, а также обладатели Нобелевской премии мира.

Среди подписантов и Светлана Алексиевич.

«Беляцкий — это символ надежды и вдохновения для правозащитников во всем мире, а сам мир заслуживает услышать голос Беляцкого. Он нашел в себе смелость выступить против Александра Лукашенко, против его жестоких, неустанных и систематических репрессий в отношении белорусского народа», — говорится в открытом письме нобелевских лауреатов.

В письме также звучит призыв к немедленному освобождению Марфы Рабковой, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Леонида Судаленко, Андрея Чепюка и других членов «Вясны».

«Мы поддерживаем множество писателей, журналистов, работников культуры, правозащитников и всех тех граждан Беларуси, которые отбывают тюремные сроки за мирное выражение своих взглядов и демонстрацию правды. Мы поддерживаем отважный народ Беларуси, который продолжает бороться за свои права», — пишут нобелевские лауреаты.

В конце открытого письма лауреаты привели цитату самого Беляцкого: «После зимы всегда приходит весна».

Как сообщал сайт Charter97.org, 21 мая проходит международная акция по случаю дня политзаключенных Беларуси и дня смерти Витольда Ашурка.

Актив диаспор подготовил (расписание акций https://charter97.org/ru/news/2023/5/21/548875/) по всему миру.

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