ВСУ «разорвали» фланг россиян под Бахмутом, окружая город 4 21.05.2023, 15:26

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72-я бригада РФ разбита «в хлам».

Под Бахмутом бойцы третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ продвинулись вперед и разбили «в хлам» подразделения 72-й бригады россиян, ликвидировав значительное количество оккупантов и вражеской техники.

Как сообщает пресс-служба 3-й ОШБр, украинские военные зачистили от врага территорию длиной 1730 метров и 700 метров вглубь.

«При попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение - разбиты в хлам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение боев 20 мая удалось ликвидировать 23 оккупантов и ранить более 40. Также уничтожена и вражеская техника, в частности танки.

«Задание выполнено бойцами 2-го штурмового батальона. Уверенно двигаемся вперед, успешно отражая атаки противника», - отметили в бригаде.

Как сообщал сайт Charter97.org, 20 мая главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о якобы полном взятии его боевиками Бахмута.

Эти заявления опровергли представители украинской власти и ВСУ.

В частности, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, а город не окружен россиянами.

В украинском Минобороны уточнили, что Силы обороны Украины все еще контролируют промышленные и инфраструктурные объекты в городе, а также взяли Бахмут в полуокружение.

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