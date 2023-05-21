Ракетные войска Украины показали взрывную работу на востоке 21.05.2023, 15:42

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Потери РФ составили почти три роты личного состава.

Бойцы подразделения ракетных войск и артиллерии Таврического направления за прошедшие сутки выполнили более тысячи огневых задач. Потери Российской Федерации составили почти три роты личного состава.

«Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 22 единицы вооружения и военной техники противника», - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские ракетчики также уничтожили:

два танка;

четыре БМП;

ББМ;

МТЛБ;

станцию РЭБ «Стриж-3»;

два БПЛА «Орлан-10»;

БПЛА «Zala»;

пять складов боеприпасов врага.

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