Ракетные войска Украины показали взрывную работу на востоке
- 21.05.2023, 15:42
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Потери РФ составили почти три роты личного состава.
Бойцы подразделения ракетных войск и артиллерии Таврического направления за прошедшие сутки выполнили более тысячи огневых задач. Потери Российской Федерации составили почти три роты личного состава.
«Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 22 единицы вооружения и военной техники противника», - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские ракетчики также уничтожили:
два танка;
четыре БМП;
ББМ;
МТЛБ;
станцию РЭБ «Стриж-3»;
два БПЛА «Орлан-10»;
БПЛА «Zala»;
пять складов боеприпасов врага.