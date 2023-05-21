Эксперты составили рейтинг наиболее устойчивых к ржавчине автомобилей 2 21.05.2023, 15:55

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Названы пять марок, которым не страшна коррозия.

Ржавчину боится каждая машина, особенно подержанная. Но некоторые модели подвержены коррозии гораздо меньше. Эксперты назвали пять таких автомобилей, передает «Твоя машина».

PORSCHE CAYENNE

Первое поколение выпускалось в 2002-2010 годах и имело довольно толстое лакокрасочное покрытие. Оно не подвергается ни сколам, ни пескострую, ни коррозии. Ржавчину можно найти только под пластиковыми деталями и в местах стыков кузовных панелей.

AUDI A6

Даже в таких уязвимых местах, как капот и район задних колесных арок, ржавчина развивается очень медленно. Это благодаря кузову из алюминия. К тому же у него очень прочные подрамники и лонжероны с множеством точек крепления. Однако расстраивает маленький дорожный просвет, из-за чего даже при самой щадящей езде повреждается днище.

VOLVO S80

Шведский производитель всегда крайне тщательно относится к антикоррозийной обработке. Стальной кузов седана аккуратно собран и хорошо окрашен, поэтому не пропускает никакую коррозию.

MERCEDES-BENZ S-КЛАССА

Седан в кузове W221 — еще один представитель стойких к коррозии машин. Благодаря высокому качеству окраски ржавчина не дает о себе знать на капоте, крыльях и дверях. Если ее следы все же удалось найти, то это верный признак некачественного ремонта кузова.

VOLVO XC90

Сталь, использованная в конструкции, покрыта толстым слоем краски. Однако хуже защищены места соприкосновения металла и пластиковых деталей, а также передние лонжероны и подрамник.

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