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Польша призвала Лукашенко освободить всех политзаключенных

  • 21.05.2023, 16:41
  • 1,442
Польша призвала Лукашенко освободить всех политзаключенных

Немедленно и без всяких условий.

Польша призвала власти в Минске освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Такие сообщения появились в Twitter министерства иностранных дел Польши и посла в Беларуси Артура Михальского.

«Мы еще раз призываем власти в Минске освободить всех задержанных, в том числе Анджея Почобута, и прекратить дальнейшие репрессии», – заявили в МИД Польши.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский отметил, что политзаключенных содержат в невыносимых условиях:

«Их содержат в невыносимых условиях, они теряют здоровье и даже жизнь, о многих из них давно нет никаких сведений. Узники совести должны быть немедленно освобождены, без всяких условий, и полностью реабилитированы».

Как сообщал сайт Charter97.org, 21 мая проходит международная акция по случаю дня политзаключенных Беларуси и дня смерти Витольда Ашурка.

Актив диаспор подготовил расписание акций по всему миру.

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