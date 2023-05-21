Польша призвала Лукашенко освободить всех политзаключенных
- 21.05.2023, 16:41
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Немедленно и без всяких условий.
Польша призвала власти в Минске освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Такие сообщения появились в Twitter министерства иностранных дел Польши и посла в Беларуси Артура Михальского.
«Мы еще раз призываем власти в Минске освободить всех задержанных, в том числе Анджея Почобута, и прекратить дальнейшие репрессии», – заявили в МИД Польши.
Посол Польши в Беларуси Артур Михальский отметил, что политзаключенных содержат в невыносимых условиях:
«Их содержат в невыносимых условиях, они теряют здоровье и даже жизнь, о многих из них давно нет никаких сведений. Узники совести должны быть немедленно освобождены, без всяких условий, и полностью реабилитированы».
Как сообщал сайт Charter97.org, 21 мая проходит международная акция по случаю дня политзаключенных Беларуси и дня смерти Витольда Ашурка.
Актив диаспор подготовил расписание акций по всему миру.