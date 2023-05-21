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Операторы дронов ликвидировали группу россиян в Бахмуте

  • 21.05.2023, 18:15
  • 1,452
Операторы дронов ликвидировали группу россиян в Бахмуте

Продолжается ожесточенная битва за город.

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте.

Видео работы операторов дронов опубликовали в Twitter.

Как сообщал сайт Charter97.org, 20 мая главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о якобы полном взятии его боевиками Бахмута.

Эти заявления опровергли представители украинской власти и ВСУ.

В частности, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, а город не окружен россиянами.

В украинском Минобороны уточнили, что Силы обороны Украины все еще контролируют промышленные и инфраструктурные объекты в городе, а также взяли Бахмут в полуокружение.

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