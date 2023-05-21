Операторы дронов ликвидировали группу россиян в Бахмуте
- 21.05.2023, 18:15
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Продолжается ожесточенная битва за город.
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте.
Видео работы операторов дронов опубликовали в Twitter.
Відео роботи операторів дронів одного з підрозділів 92-ї бригади ЗСУ на флангах у районі міста Бахмут.https://t.co/7FlV9kiZx5 pic.twitter.com/fLtYczdGYv— 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) May 21, 2023
Как сообщал сайт Charter97.org, 20 мая главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о якобы полном взятии его боевиками Бахмута.
Эти заявления опровергли представители украинской власти и ВСУ.
В частности, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, а город не окружен россиянами.
В украинском Минобороны уточнили, что Силы обороны Украины все еще контролируют промышленные и инфраструктурные объекты в городе, а также взяли Бахмут в полуокружение.