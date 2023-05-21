Литва отменила обязательные разрешения на въезд в погранзону с Беларусью и РФ 21.05.2023, 18:47

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Пограничная зона охватывает территорию вглубь на пять километров от линии государственной границы.

Власти Литвы отменили требование получать специальное разрешение на въезд в пограничную зону с Калининградской областью РФ и Беларусью, сообщают СМИ со ссылкой на Службу охраны госграницы при МВД Литвы.

«В связи с тем, что изменено правое регулирование въезда в погранзону, разрешения на пребывание в ней со стороны РФ и Беларуси отменяются», - говорится в сообщении Службы охраны государственной границы министерства внутренних дел Литовской Республики.

Сообщается, что пограничная зона, о которой идет речь, это территория вглубь на пять километров от линии государственной границы. Такой же порядок начинает действовать для Шальчининкского района, граничащего с Беларусью.

Разрешения больше не потребуются для посещения граничащих с Калининградской областью Вилкавишкского, Пагегяйского, Таурагского, Шакяйского, Шилутского, Юрбаркского районов и муниципалитета находящейся на Куршской косе Неринги.

В начале мая литовское МВД заявило, что будут отменять режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе Литвы с Беларусью и Россией.

Данное положение на границе действовало с тех пор, как в конце 2021 года случился миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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