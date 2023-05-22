«Беларусь находится на переднем крае борьбы с диктатурой и тиранией» 22.05.2023, 7:35

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Белорусы Варшавы потребовали освободить политзаключенных.

21 мая белорусы Варшавы вышли на акцию в поддержку политзаключенных. Сотни человек собрались на площади Конституции возле Белорусского Молодежного Хаба.

Знаменитый английский драматург сэр Том Стоппард выразил поддержку белорусам и белорусским политзаключенным. Его обращение, которое он прислал специально для собравшихся на митинге в центре Варшавы, зачитал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

— Сейчас плохие времена для демократического права на инакомыслие, поэтому так важно помнить о политических заключенных. Тысячи заключенных в Беларуси сегодня являются живым доказательством того, что Беларусь находится на переднем крае борьбы с диктатурой и тиранией. Мы должны заступаться за них, как за себя.

Также перед собравшимися выступил главный редактор польского издания «Gazetа Wyborczа» Адам Михник, посол Польши в Беларуси Адам Михальский и другие польские и белорусские политики и правозащитники.

Участники акции призвали Запад усилить санкции против режима Лукашенко.

Затем белорусы Варшавы маршем прошли по улицам польской столицы в сторону Старого города, где на площади Коперника выстроились в цепочку солидарности с политзаключенными.

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