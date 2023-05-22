Знаменитый английский драматург сэр Том Стоппард призвал заступиться за белорусских политзаключенных 22.05.2023, 8:32

Том Стоппард

Беларусь сегодня на переднем крае борьбы с диктатурой.

Знаменитый английский драматург сэр Том Стоппард выразил поддержку белорусам и белорусским политзаключенным. Его обращение, которое он прислал специально для собравшихся на митинге в центре Варшавы, зачитал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

— Сейчас плохие времена для демократического права на инакомыслие, поэтому так важно помнить о политических заключенных. Тысячи заключенных в Беларуси сегодня являются живым доказательством того, что Беларусь находится на переднем крае борьбы с диктатурой и тиранией. Мы должны заступаться за них, как за себя.

Как писал сайт Charter97.org, в Варшаве прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных.

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