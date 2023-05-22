Экс-главе офиса ООН в Беларуси выставили обвинения 22.05.2023, 8:53

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Санака Самарисинха.

Фото: Facebook

Его отправили в административный отпуск.

Постоянного координатора ООН на Фиджи, Соломоновых островах, Тонга, Тувалу и Вануату Санаку Самарасинху отправили в административный отпуск. Поводом стали жалобы на возможное неудовлетворительное поведение чиновника, пишет издание RNZ Pacific.

В чем суть жалоб, в региональном офисе ООН говорить отказались. Но журналист RNZ Pacific Кельвин Энтони рассказал для издания Asia Pacific Report, что речь идет об обвинении в сексуальных домогательствах. По словам журналиста, один из эпизодов произошел на официальном дипломатическом приеме в Верховной комиссии Новой Зеландии на Фиджи в феврале этого года. На этом приеме международный чиновник выпил и домогался заявителя.

Санака Самарасинха отказался комментировать обвинения, сославшись на правила ООН. «Хотя я очень хочу ответить более полно, правила ООН запрещают мне делать это как сотруднику. Поэтому, пожалуйста, обратитесь в офис ООН», — сказал он журналистам.

Ранее Самарасинха работал в Беларуси. С 2015 по 2018 годы занимал должность Постоянного координатора ООН / Постоянного представителя ПРООН в Беларуси. И в нашей стране также случались похожие эпизоды, но местный персонал не решался обнародовать факты

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