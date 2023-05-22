Биологи показали фото уникального муравьеда-альбиноса 22.05.2023, 9:10

Он живет в Бразилии.

Исследователи из проекта Anteaters and Highways Project (AHP) заявили, что единственный известный на сегодня живой гигантский муравьед-альбинос, похоже, процветает в дикой природе Бразилии. Свежие фотографии животного были опубликованы в Facebook.

Гигантский муравьед-альбинос был впервые замечен в декабре 2022 года cпециалистами по охране природы в Бразилии. Уникальное животное получило имя Элвин. Тогда его увидели цепляющимся за спину своей матери, которая имела обычный окрас. Это поведение наблюдается у всех молодых гигантских муравьедов (Myrmecophaga tridactyla) в возрасте до 10 месяцев. Элвина поймали и надели на него GPS-жилет для отслеживания его будущих перемещений, сообщает Live Science.

Anteaters & Highways project/ICAS

10 мая 2023 года организация разместила новые снимки Элвина в Facebook. Белый муравьед в настоящее время имеет длину около 1,5 метров и весит почти 14 килограммов, что говорит о том, что ему больше 1 года и он не далек от полного взросления. Элвину также поменяли GPS-жилет после того, как он перерос первый.

Альбинизм — это генетическое заболевание, при котором животные не вырабатывают меланин — пигмент, придающий цвет их коже, меху, перьям, чешуе и глазам. В результате особи с альбинизмом кажутся полностью белыми и имеют розовые или красные глаза. Их глаза и кожа очень чувствительны к свету, что может привести к ухудшению зрения и сделать животное более восприимчивым к солнечным ожогам. Альбинизм является рецессивным признаком, то есть оба родителя должны нести копию гена.

Основной угрозой для большинства животных-альбиносов является более высокий риск нападения хищников, потому что их окрас выделяет их из окружающей среды. В августе 2021 года исследователи AHP обнаружили труп другого молодого самца гигантского муравьеда-альбиноса, первого в своем роде из когда-либо обнаруженных. На теле были следы хищничества. Ученые взяли образец ДНК с тела погибшего муравьеда. Они планируют определить, нет ли родственной связи между животными. Если они не являются прямыми родственниками, это может свидетельствовать о том, что генофонд вида сократился настолько, что редкий альбинизм начал распространяться по популяции.

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