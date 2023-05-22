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Литва призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

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  • 22.05.2023, 9:38
  • 17,528
Литва призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Подробности.

МИД Литвы еще раз напоминает о рекомендации не ездить в Беларусь, а тем, кто сейчас там находится, немедленно покинуть страну. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В последнее время усилились враждебные и провокационные действия белорусских учреждений в отношении граждан Литвы, которые уже находятся или временно прибыли в Республику Беларусь. Граждан Литвы незаконно задерживают, им предъявляют сфабрикованные обвинения», – подчеркивается в заявлении.

МИД отмечает, что поездки в Беларусь представляют угрозу для безопасности, здоровья и жизни литовских граждан.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в Беларуси ликвидировали объединение литовцев «Гимтине». По официальным данным, на 1 января 2022 года количество членов общественного объединения «Гимтине» составляло 150 человек, в 2021-м было 163.

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