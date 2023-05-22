Российские оккупанты «уронили» бомбу на жилые дома в оккупированном Енакиево

Российские оккупанты «уронили» бомбу на жилые дома в оккупированном Енакиево2
- 22.05.2023, 9:58
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Бомба упала с самолета.
Российские военные упустили авиабомбу, которая упала на оккупированный город Енакиево Донецкой области. Об этом сообщил 21 мая в Telеgram украинский журналист и блогер Денис Казанский.
«Очередная российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома. На этот раз в Енакиево. Случай, аналогичный тому, что недавно был в Белгороде. И опять чудом никто не погиб», — отметил он.