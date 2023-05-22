BMW показала универсал Concept Touring Coupe 22.05.2023, 10:47

Автомобиль получил новый кузов.

Трехдверный универсал отличается от исходной модели новой решеткой радиатора и особыми колесными дисками золотистого оттенка, который дополняет основной светло-серый цвет кузова.

В салоне изменения свелись к новой графике мультимедийной системы, а также отделке интерьера двухцветной кожей итальянской компании Poltrona Frau. В комплекте с автомобилем представлен набор багажных сумок от Schedoni.

Технически универсал унифицирован с базовым BMW Z4 M40i, оснащенным 340-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Серийных перспектив у BMW Concept Touring Coupe нет.

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