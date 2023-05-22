В Башкортостане тысячи протестующих вышли на акцию 6 22.05.2023, 11:25

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Они протестуют против выдачи лицензии золотодобытчикам.

В селе Темясово Баймакского района Башкортостана 20 мая на сход против выдачи лицензии золотодобытчикам на разведку и разработку хребта Ирендык, по данным организаторов, вышло не менее пяти тысяч человек, сообщил 22 мая корреспондент kasparov.ru со ссылкой на активиста Шамиля Абдуллина.

Местные жители считают, что власти выдачей лицензии нарушают нормы недропользования.

Активисты обратились к Владимиру Путину и председателю Курултая Башкортостана Константину Толкачеву с просьбой проверить действия властей. По словам общественников, золотодобывающие компании в этом районе работают с нарушениями, ранее компанию «Таналык» оштрафовали на несколько сотен миллионов, «Графское» могут лишить лицензии, а предприятие «Весна» прокуратура обвинила в нарушении правил недропользования. В начале мая председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в конфликте граждан и золотодобывающих компаний.

Акция была согласована с властями, на сходе выступали как местные жители, так и представители власти. Жители опасаются, что геологоразведка впоследствии приведет к выдаче лицензии на добычу полезных ископаемых, и хребет Ирендык с его уникальной природой и памятниками архитектуры будет уничтожен, а экологии районов будет нанесен непоправимый вред.

Министр экологии и природопользования Башкортостана Нияз Фазылов заявил, что никакой добычи вестись не будет. Он отметил, что в Башкортостане много полезных ископаемых, одним из которых является марганец – стратегический элемент. Но люди не очень поверили его словам и обещали пристально следить за ситуацией.

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