Начался суд над Эдуардом Бабарико

Начался суд над Эдуардом Бабарико4
- 22.05.2023, 11:30
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Он находился в СИЗО почти три года.
Сегодня началось судебное заседание по уголовному делу в отношении 33-летнего Эдуарда Бабарико, сына претендента на пост президента на выборах 2020 года Виктора Бабарико.
Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд в выездном судебном заседании в помещении суда Минского района.
Отца и сына Бабарико задержали 18 июня 2020 года. Эдуард возглавлял предвыборный штаб отца, их остановили, когда они везли в ЦИК подписи, собранные для выдвижения Виктора Бабарико кандидатом в президенты.
За решеткой без суда Эдуард находился почти три года. Это рекорд среди политзаключенных.