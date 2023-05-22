Китай отказался закупать российскую пшеницу 2 22.05.2023, 11:49

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Рекордный урожай оказался не нужен крупнейшему торговому партнеру России.

Китай, который увеличил закупки в РФ практически всех видов природных ресурсов - от нефти и газа до угля и металлов - отказывается закупать пшеницу российского производства, несмотря на многочисленные просьбы, озвученные чиновниками вплоть до Путина, пишет The Moscow Times.

По итогам января-апреля Китай импортировал 6 млн тонн пшеницы - на 60% больше, чем годом ранее. Но российские поставки составили лишь 30 тысяч тонн, или ничтожные 0,5% от импорта.

Совокупный российско-китайский товарооборот в прошлом году увеличился почти на 30%, до $190,27 млрд, а за январь-март текущего года - еще на 38%. Экспорт нефти в КНР практически удвоился и достиг 2 млн баррелей в сутки, что сделало Россию крупнейшим поставщиком впереди Саудовской Аравии. Экспорт угля подскочил на 127%, до рекордных 14,8 млн тонн в январе-феврале, а алюминия - почти на 200%, до 88,8 тысячи тонн в апреле.

Но зерно не попало в обширный “шоппинг-лист” Китая, хотя его закупки обсуждались на встрече Путина и Си Цзиньпина в Москве в конце марта. “Имеются возможности для существенного наращивания в КНР мяса, зерна и других категорий товаров», - говорил президент РФ после переговоров, отмечая, что соответствующая работа ведется на уровне профильных ведомств.

Но спустя два месяца сдвинуть процесс в мертвой точки так и не удалось. Проблема возникла на уровне фитосанитарных требования Китая, отмечает Bloomberg. Договариваться о ее решении предстоит делегации российских чиновников во главе с премьером Михаилом Мишустиным, который посетит Китай 23-24 мая.

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