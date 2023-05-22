Пашинян: Армения признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана 11 22.05.2023, 13:07

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Никол Пашинян

Армянский премьер заявил, что признает территориальную целостность соседней страны.

Армения признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет Aysor.

«86 600 км2 включают в себя территорию Нагорного Карабаха. И, если мы правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку — территориальную целостность Армении в 29 800 км2», — сказал Пашинян.

«Важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт», — добавил премьер-министр.

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