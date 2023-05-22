Эдуард Бабарико не признал свою вину 2 22.05.2023, 13:48

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Эдуард Бабарико

Он заявил, что не понимает сути выдвинутого ему обвинения.

Политзаключенный Эдуард Бабарико, сын претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, не признал свою вину. Он заявил, что не понимает сути выдвинутого ему обвинения. Политзаключенного обвиняют по нескольким статьям.

Среди прочего вину ему инкриминируют «уклонение от уплаты подоходного налога» в период с 2012 по 2022 год. Но Эдуард Бабарико находится в СИЗО с 2020 года. Это рекорд среди политзаключенных.

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