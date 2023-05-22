СМИ: Обвал резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком 1 22.05.2023, 14:00

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Экономику страны лихорадит накануне второго тура президентских выборов.

Резкое снижения уровня золотовалютных резервов центрального банка Турции вызывает опасения «курсового шока» в стране, и в случае прекращения валютных интервенций доллар может начать торговаться по отношению к национальной валюте - лире - в интервале 25-30, заметно укрепившись по отношению к текущему курсу, который пока не превышает 20 лир.

Об этом пишет турецкая газета Dünya.

Согласно данным ЦБ Турции, если на 5 мая его резервы составляли 68,4 млрд долларов, то по состоянию на 12 мая они упали почти на 8 млрд, составив 60,8 млрд долларов.

«Обвал резервов, истощивший возможности Центробанка вмешиваться в обменные курсы, усилил восприятие того, что «не осталось резервов для удержания обменного курса», и опасения «курсового шока». Экспортеры, реагирующие на курс доллара, который составляет 19,5 лиры на бумаге и 22,5 лиры на реальном рынке, хотят, чтобы обменный курс был хотя бы на уровне около 25 лир. В экономических кругах утверждают, что в случае отмены интервенций обменный курс может находиться в диапазоне 25-30 лир за доллар», - пишет издание.

Лира сейчас торгуется на уровне 19,56 по отношению к доллару, но в валютных в обменниках в Анкаре и Стамбуле доллар покупают по курсу выше 20, а продают от 21 лиры и выше. Год назад курс лиры к доллару был на уровне 16-16,5 лир.

Что касается годовой инфляции, то данным Turkstat, по итогам апреля она составила 43,7%, снизившись за месяц с 50,5%. А независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 105%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.

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