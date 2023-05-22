В Беларуси школы определились со вторым обязательным элементом школьной формы 22.05.2023, 14:12

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По завершению учебного года готовятся провести родительские собрания.

В Беларуси школы определились со вторым обязательным элементом школьной формы. Об этом сказала начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец.

Она отметила, что по завершению учебного года во всех белорусских школах состояться родительские собрания, на которых будет «обсуждаться вопрос делового стиля одежды».

- Сегодня школы определились со вторым элементом, - заметила она.

Она добавила, что школы якобы плотно работают с родителями по вопросу делового стиля одежды школьников.

Вместе с тем она сообщила, что в Минске у родителей и учащихся предпочтения по школьной форме практически не изменились. Что касается цветовой гаммы, то преобладает синий цвет, но также есть фиолетовый, серый, черный и бордовый.

- По комплектам для девочек это сарафаны, брюки, юбки, а для мальчиков – брюки, джемпер или жилет, - отметила спикер.

По ее словам, родители высказываются в пользу комплектности, по этой причине появилось решение о капсуле.

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