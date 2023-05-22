Маневренные и удобные: названы 10 лучших супермини авто 1 22.05.2023, 14:26

2,366

Автоэксперты составили рейтинг по соотношению цены и качества.

Автоэксперты, составившие рейтинг лучших автомобилей 2023 года по соотношению цены и качества, уверяют, что маленькие хэтчбеки B-сегмента, то есть супермини, остаются самыми популярными автомобилями в Европе.

Все чаще супермини предлагают уровень воспринимаемого качества, производительности и технологической сложности, который можно сравнить с более крупными хэтчбеками. И самые лучшие сочетают некоторые или все это с маневренностью, которую может предложить только небольшой легкий автомобиль. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Autocar.

1. Seat Ibiza

Seat Ibiza пятого поколения ворвался на вершину рейтинга супермини-класса. Подражая большому Seat Leon во многих отношениях, Ibiza вместительна, хорошо оснащена и намного лучше отделана, чем раньше. Добавьте к этому прекрасную управляемость на дороге и изящный дизайн, соотношение цены и качества - все это составит лучшее предложение в своем классе.

2. Skoda Fabia

Skoda Fabia по-прежнему остается одним из самых доступных вариантов в своем классе. Тем не менее, это один из самых просторных супермини на рынке. Интерьер хоть не особо шикарный, но он интуитивно понятен, насколько это возможно, с большими кнопками и высококлассной эргономикой. Несмотря на то, что машина во многом похожа на Ibiza и Polo, Fabia заметно отличается ощущениями от вождения. Это подкрепляется матричными светодиодными фарами, системами помощи водителю и функциями активной безопасности, а также большим сенсорным экраном и множеством цифровых датчиков, которые Skoda предлагает в качестве опций.

3. Ford Fiesta

Качество интерьера подводит Fiesta по сравнению с самыми лучшими супермини, и он не совсем в той же лиге, что Polo или Ibiza, по сложности оборудования или практичности. Однако трехцилиндровые бензиновые двигатели с турбонаддувом Ecoboost на Fiesta остаются выдающимися, благодаря сочетанию управляемости и динамичности.

4. Volkswagen Polo

Polo удобен в использовании, утончен, легок в обращении, просторен, удобен и очень прочно собран. Такой набор качеств, представленный по цене, которая не так высока, как у других моделей VW, делает его одним из лучших вариантов в этом сверхконкурентном классе. Его двигатели универсальны, ходовые качества очень хороши, а на задних сиденьях есть место как для взрослых среднего роста, так и для детей.

5. Renault Clio

Мало того, что Clio по-прежнему выглядит очаровательно как супермини, последняя модель приобрела новую сущность и некоторые новые фундаментальные преимущества, скрывающиеся за ее шикарной эстетикой. Дизайн салона, эргономичная компоновка и приличное качество, соотношение цены и качества остается его сильной стороной.

К сожалению, RS-версии не будет. Вместо этого самым быстрым Clio является гибрид Renault Clio E-Tech мощностью 138 л.с. Для супермини это довольно дорого, но не дороже, чем гибридные конкуренты, такие как Toyota Yaris или Honda Jazz. Силовой агрегат E-Tech может показаться недостаточно мощным в больших автомобилях, но он идеально подходит для Clio и делает его быстрее и привлекательнее, чем эти два японских гибрида.

6. Hyundai i20

В i20 просторный салон, большой багажник и высокий уровень базового оснащения. В вопросах динамики i20 довольно стабилен и это дает уверенность, которой не хватает в некоторых альтернативах.

7. Dacia Sandero

Sandero не может похвастаться супер характеристиками, но в салоне у него удобные сиденья, удобно расположенные органы управления, приличную экономичность и приятный внешний вид.

8. Toyota Yaris

Yaris четвертого стал самой привлекательной версией супермини Toyota за все время выпуска. Выглядит он лучше, чем когда-либо, управляется очень просто, а благодаря своей трансмиссии, впечатляюще эффективен в повседневном использовании.

9. Peugeot 208

Автомобиль обладает прекрасными ходовыми качествами и динамичным двигателем. Он может быть не таким резким или быстрым, лидеры этого класса, но он далеко не «унылый». Утонченность дизайна также впечатляет, как и производительность трехцилиндрового бензинового двигателя. Также, впервые представлена электрическая версия Peugeot e-208.

10. Audi A1 Sportback

A1 Sportback хорошо управляется, а его шасси настроено на агрессивный стиль вождения. В то же время на спортивной подвеске ему может не хватать комфорта, а его рулевое управление слишком неотзывчивое, чтобы заслуживать похвалы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».