«Белоруснефть» закрывает АЗС в белорусско-украинском пограничье

«Белоруснефть» закрывает АЗС в белорусско-украинском пограничье1
- 22.05.2023, 16:01
Уже с 1 июня.
Как стало известно «Флагштоку», с 1 июня «Белоруснефть» закрывает как минимум две автозаправочные станции в белорусско-украинском пограничье.
Это АЗС № 28 в Новой Гуте (Гомельского района) и АЗС № 76 на подъезде к погранпереходу Веселовка («Три сестры»). Вероятно, это неполный список закрывающихся заправок.
Причина, озвученная работникам «Белоруснефти» — заправки перестали приносить прибыль с прекращением трансграничного движения с Украиной. Отметим, что «Белоруснефть» о закрытии АЗС не сообщает.
Закрытие АЗС усложнит жизнь жителям Добрушского и Гомельского районов. Для некоторых деревень в приграничье расстояние до ближайшей АЗС увеличится на 20 километров.