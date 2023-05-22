«Белоруснефть» закрывает АЗС в белорусско-украинском пограничье 1 22.05.2023, 16:01

Уже с 1 июня.

Как стало известно «Флагштоку», с 1 июня «Белоруснефть» закрывает как минимум две автозаправочные станции в белорусско-украинском пограничье.

Это АЗС № 28 в Новой Гуте (Гомельского района) и АЗС № 76 на подъезде к погранпереходу Веселовка («Три сестры»). Вероятно, это неполный список закрывающихся заправок.

Причина, озвученная работникам «Белоруснефти» — заправки перестали приносить прибыль с прекращением трансграничного движения с Украиной. Отметим, что «Белоруснефть» о закрытии АЗС не сообщает.

Закрытие АЗС усложнит жизнь жителям Добрушского и Гомельского районов. Для некоторых деревень в приграничье расстояние до ближайшей АЗС увеличится на 20 километров.

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