«Обманули самого Путина»: за что арестовали разработчиков российских ракет «Кинжал» 1 22.05.2023, 15:58

2,764

Судьба ученых завершится так же провально, как и «мощность» ракет.

Трех разработчиков гиперзвуковых ракет «Кинжал» арестовали, потому что они подорвали «стратегическую основу боеспособности России». Их обвиняют в госизмене.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

«В первую очередь, их арестовали после того, как запущен был первый «Кинжал» — он упал, но не нанес конкретного вреда конкретному объекту — даже гражданскому, не говоря о стратегическом объекте, на который был нацелен. Арестованные четко позиционировали, что «Кинжалы» — это сверхоружие, которого нет в мире, которое «бьет в пять копеек» — конкретно в цель», – отметил он.

Маломуж подчеркнул, что разработчики «фактически обманули Путина», потому что ракеты не имеют сверхвозможностей, о которых они рассказывали главе Кремля. А тот свято верил в их могущество.

«Они хотели вроде бы реабилитироваться и нанести массированные удары «Кинжалами». Сказать — мы все-таки пробьем систему ПВО, покажем, что «Кинжалы» работают. В первый раз сбили «Кинжал», потом сбили все шесть «Кинжалов», которые они запустили. То есть три попытки завершились полным провалом. Поэтому полным провалом завершится и судьба этих разработчиков «Кинжалов», потому что они подорвали стратегическую основу боеспособности России. «Кинжалы» в системе угроз занимали передовое место», — подытожил эксперт.

Напомним, трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых ракет «Кинжал», были арестованы. Власти обвиняют их в госизмене. Им грозит пожизненное. Среди ученых – Валерий Звегинцев, Александр Шиплюк и Анатолий Маслов.

Всего в Сибирском отделении РАН уголовного преследования подверглись 16 человек, включая экспредседателя, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер скончался в московском СИЗО сразу после ареста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».