«Обманули самого Путина»: за что арестовали разработчиков российских ракет «Кинжал»1
- 22.05.2023, 15:58
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Судьба ученых завершится так же провально, как и «мощность» ракет.
Трех разработчиков гиперзвуковых ракет «Кинжал» арестовали, потому что они подорвали «стратегическую основу боеспособности России». Их обвиняют в госизмене.
Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
«В первую очередь, их арестовали после того, как запущен был первый «Кинжал» — он упал, но не нанес конкретного вреда конкретному объекту — даже гражданскому, не говоря о стратегическом объекте, на который был нацелен. Арестованные четко позиционировали, что «Кинжалы» — это сверхоружие, которого нет в мире, которое «бьет в пять копеек» — конкретно в цель», – отметил он.
Маломуж подчеркнул, что разработчики «фактически обманули Путина», потому что ракеты не имеют сверхвозможностей, о которых они рассказывали главе Кремля. А тот свято верил в их могущество.
«Они хотели вроде бы реабилитироваться и нанести массированные удары «Кинжалами». Сказать — мы все-таки пробьем систему ПВО, покажем, что «Кинжалы» работают. В первый раз сбили «Кинжал», потом сбили все шесть «Кинжалов», которые они запустили. То есть три попытки завершились полным провалом. Поэтому полным провалом завершится и судьба этих разработчиков «Кинжалов», потому что они подорвали стратегическую основу боеспособности России. «Кинжалы» в системе угроз занимали передовое место», — подытожил эксперт.
Напомним, трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых ракет «Кинжал», были арестованы. Власти обвиняют их в госизмене. Им грозит пожизненное. Среди ученых – Валерий Звегинцев, Александр Шиплюк и Анатолий Маслов.
Всего в Сибирском отделении РАН уголовного преследования подверглись 16 человек, включая экспредседателя, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер скончался в московском СИЗО сразу после ареста.