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В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс»

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  • 22.05.2023, 16:25
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В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс»

На выезд из города образовалась пробка.

В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона, сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ. На выезд из Белгорода образовалась пробка.

Тем временем спецслужбы РФ проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По предварительным данным он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. По данным российских телеграм-каналов, предположительно речь идет о Ми-8.

При этом, место вероятного падения находится примерно в 100 км от границы и по предварительным данным происшествие не связано с проникновением ДРГ.

Как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы заявили, что освободили село в Белгородской области.

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