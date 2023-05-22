Правозащитники: Марию Колесникову на построение выводили под руки 8 22.05.2023, 16:37

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Мария Колесникова

В последнее время политзаключенную держат в одиночной камере.

Политическую заключенную Марию Колесникову по-прежнему «прессуют» в женской колонии Гомеля. Как стало известно правозащитникам, у Марии в колонии по-прежнему проблемы со здоровьем, поэтому она не работает. Около месяца назад на построение ее даже выводили под руки.

В последнее время Колесникову держат в одиночной камере. До этого ее регулярно отправляли в ШИЗО.

При этом Колесникова не теряет присутствия духа и регулярно пользуется красной помадой — эта фишка стала символом ее несокрушимости и оптимизма, пишут правозащитники.

К концу ноября 2022-го Колесникова попала в реанимацию с острым перитонитом. В отряд из медчасти ее вернули лишь в середине января 2023-го.

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