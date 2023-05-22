За нарушения на втором ЦЭ из аудиторий удалили семь человек 1 22.05.2023, 17:08

Они не смогут поступить в вуз в этом году.

За нарушения в ходе проведения второго этапа централизованного экзамена из аудиторий удалено семь человек, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

21 мая в 144 пунктах состоялся второй этап централизованного экзамена. За нарушения, связанные с использованием мобильных телефонов и шпаргалок, от проведения ЦЭ отстранено семь выпускников. Факты нарушений выявлены в пунктах проведения испытаний в Минске (три человека), Витебске (два человека), Гомеле и Брестской области (по одному человеку).

Удаленные за нарушения на ЦЭ школьники не смогут участвовать во вступительной кампании в вузы в 2023 году.

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