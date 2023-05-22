ГУР о событиях на Белгородщине: Военные создают «полосу безопасности» 22.05.2023, 17:15

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Операцию проводят исключительно граждане России.

В Главном управлении разведки Украины прокомментировали происходящее на территории Белгородской области РФ.

Об этом в комментарии «Суспільному» заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов

«Легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории Белгородской области по созданию «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев», - говорится в сообщении.

По его словам, операцию производят исключительно граждане России.

«Да, сегодня «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России», состоящие из граждан Российской Федерации приступили к операции по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения», – сказал Юсов.

Ранее сообщалось, что бойцы «Русского Добровольческого корпуса» провели новый рейд по территории Белгородской области РФ. Они уничтожили пограничный пункт в Белгородской области.

Telegram-каналы отмечали, что в области раздаются взрывы. На совещании у губернатора глава пограничного Грайворона доложил о «тревожных вестях» из воинской части.

В сети также появилось видео, где танк заезжает на территорию КПП «Грайворон» в Белгородской области РФ.

Также в сети публикуют видео, на котором колонна бронетехники и подразделения РДК и Легиона Свободы заходят в Грайворон на Белгородщине.

Легион «Свобода России» и «РДК» заявили об освобождении Козинки на Белгородщине.

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