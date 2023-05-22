В Могилеве чиновник-коррупционер возглавил отделение «Белой Руси» 4 22.05.2023, 18:39

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Евгений Дуплевский

Евгения Дуплевского помиловал Лукашенко.

В Могилевской области провластная партия «Белая Русь» создала свои первые региональные отделения. В Могилеве отделение возглавил чиновник-коррупционер, заметил телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

В Могилеве 18 мая прошла «учредительная конференция Ленинского районного отделения города Могилева Белорусской партии «Белая Русь». Это первое региональное отделение, которое создала партия власти в регионах. Как утверждает руководство «Белой Руси», в состав новосозданной ячейки входит «более 5 тысяч могилевчан», на конференции присутствовало около 350.

Главным вопросом учредительной конференции стало избрание руководство ячейки. Председателем отделения был выбран заместитель главы Администрации Ленинского района Могилева Евгений Дуплевский.

Этот чиновник был вовлечен в коррупционный скандал, который случился несколько лет назад в Могилеве.

В феврале 2014 года областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении на тот момент начальника управления образования Могилевского горисполкома Евгения Дуплевского. Чиновнику грозило до семи лет лишения свободы.

Следствие установило, что Дуплевский на протяжении четырех лет (в 2010—2013 годах) оформлялся в школу на работу по совместительству учителем факультативных занятий, но никаких занятий не проводил. В школе оформлялась фиктивная служебная документация, по которой он получал зарплату, с нее отчислялись налоги.

Дуплевский признал вину в хищениях и подал Александру Лукашенко прошение о помиловании, которое было удовлетворено после покрытия им суммы ущерба.

А в феврале 2017 года Дуплевского планировали назначить директором гимназии № 3 Могилева. Но родители учащихся начали ходить по инстанциям и требовать объяснений. В результате мужчина возглавил другое учреждение среднего образования — гимназию № 4.

Теперь фото Евгения Дуплевского размещено на сайте администрации Ленинского района областного центра в рубрике «Руководство» — он курирует вопросы идеологической и информационной работы.

Помимо Могилева, районные отделения партии официально появились в Круглом и Климовичах. В Круглом за линию партии будет отвечать начальник отдела экономики райисполкома Светлана Матюшевская, в Климовичах – директор местной СШ №1 Елена Москалева.

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