ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Донецкой области
- 22.05.2023, 20:43
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Фотофакт.
Украинские военные выявили позиции, где россияне скрыли свой склад боеприпасов. Десантникам удалось уничтожить его вместе с личным составом оккупантов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Пограничники обнаруживали и корректировали, а десантники уничтожали», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Донецкой области украинские воины ликвидировали полевой склад оккупантов.
«Кроме вражеского склада с боеприпасами, в воздух «взлетели» 5 захватчиков и грузовик», - добавили в ГПСУ.