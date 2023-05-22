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Лукашенко признал проблемы в отношениях с Россией

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  • 22.05.2023, 21:02
  • 17,548
Лукашенко признал проблемы в отношениях с Россией

Диктатор заявил о «нестыковках».

Александр Лукашенко признал наличие проблем в белорусско-российских отношениях. Эту тему обсудили во время комплексного доклада посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, сообщила пресс-служба диктатора.

Лукашенко заметил, что в белорусском правительстве докладывают о том, что «почти нет никаких проблем» между Беларусью и Россией. Однако диктатор сам в этом сомневается.

- Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то, - заявил он.

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