Лукашенко признал проблемы в отношениях с Россией

Лукашенко признал проблемы в отношениях с Россией14
- 22.05.2023, 21:02
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Диктатор заявил о «нестыковках».
Александр Лукашенко признал наличие проблем в белорусско-российских отношениях. Эту тему обсудили во время комплексного доклада посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, сообщила пресс-служба диктатора.
Лукашенко заметил, что в белорусском правительстве докладывают о том, что «почти нет никаких проблем» между Беларусью и Россией. Однако диктатор сам в этом сомневается.
- Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то, - заявил он.