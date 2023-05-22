Политзаключенный Владимир Гундарь оглох в карцере 3 22.05.2023, 21:24

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Владимир Гундарь

Его начало лихорадить.

Как стало известно «Весне», Владимир Гундарь стал плохо слышать в последний день 7-дневного пребывания в карцере. После выхода оттуда политзаключенного начало лихорадить в камере, ему было очень холодно, болели голова и уши, он перестал слышать сокамерников и понял, что оглох окончательно.

Вызванный врач дал Гундарю цитрамон и ибупрофен, обещал вызвать лора. Однако до сих пор неизвестно, посетил ли политзаключенного специалист.

Наказание карцером Владимиру Гундарю было вынесено еще в первый день апреля за не так положенную на шконку подушку. Но в течение месяца его туда не отправляли из-за отсутствия свободного места.

Политзаключенный Владимир Гундарь осужден на 20 лет колонии в условиях усиленного режима по 4 статьям Уголовного кодекса. Рассмотрение апелляционной жалобы по последнему приговору состоится 6 июня.

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