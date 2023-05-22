На МКС отправился второй коммерческий рейс 2 22.05.2023, 21:28

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Частным космическим кораблем впервые командует женщина.

В ночь на 22 мая с космодрома на острове Мерритт (штат Флорида) стартовала ракета-носитель «Фалькон 9» с кораблем «Крю Дрегон», получившим собственное имя «Фридом». На Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж из четырех астронавтов, передает «Медуза».

Необычен в этой миссии, прежде всего, ее коммерческий характер: астронавтов на МКС теперь доставляет не «Роскосмос» или NASA (и даже не SpaceX Илона Маска, которая выступает здесь только в роли подрядчика), а частная компания Axiom Space. Это уже вторая ее космическая миссия. Первый для нее полет на МКС состоялся почти ровно год назад и проходил с 8-го по 25 апреля 2022 года.

По требованию NASA, возглавить команду должен был профессиональный астронавт, имеющий опыт космических полетов на МКС. В итоге, первой в истории женщиной-командиром частного космического корабля стала Пегги Уитсон, бывшая астронавтка NASA, рекордсменка по суммарному пребыванию в космосе среди всех американцев и женщин (665 дней). В 2007 году на МКС она уже стала первой в истории женщиной-командиром экспедиции на орбитальной станции. Завершив работу в NASA в 2018 году, Уитсон перешла на работу в Axiom Space.

Помимо нее, в составе нынешней миссии:

Пилот корабля Джон Шефнер, бизнесмен и летчик. Единственный участник, самостоятельно оплативший полет в космос в составе миссии (стоимость не разглашалась).

Специалист полета номер один, Али аль-Карни — летчик-истребитель Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

Специалист полета номер два, Райяна Барнави — первая женщина-астронавтка из Саудовской Аравии, биолог исследовательской лаборатории Специализированной больницы и исследовательского центра короля Фейсалав Эр-Рияде. Занимается изучением рака молочной железы и раковых стволовых клеток.

Это второй полет граждан Саудовской Аравии в космос, который проходит почти через сорок лет после того, как в 1985 году на шаттле «Дискавери» на орбиту отправился принц этой страны и летчик Султан бен Сальман. Райяна Барнави и Али аль-Карни были отобраны Комиссией по космическим исследованиям Саудовской Аравии, правительство страны оплатило их миссию.

Интересно, что на МКС сейчас уже присутствует арабский астронавт — Султан аль-Нейади из Объединенных Арабских Эмиратов. По соглашению с NASA, он прошел подготовку астронавта в США, в марте 2023 года полетел на МКС на корабле «Крю Дрегон» в составе американского экипажа и проведет там в общей сложности полгода.

Экспедицию Axiom Space нельзя назвать полностью туристической: экипаж проведет более 20 биологических, медицинских, физико-технологических и образовательных экспериментов, 14 из них — под руководством саудовских ученых. Пока у компании нет собственных отсеков на МКС, так что в этот раз и в ближайшие годы экипажи будут пользоваться имеющимся научным оборудованием и ресурсами. Но после 2025 года компания построит в американской части МКС коммерческий сегмент — который в будущем, после сведения основной станции с орбиты, станет отдельной орбитальной станцией.

Кроме полетов на низкую орбиту компания Axiom Space участвует в лунной программе США, в качестве разработчика лунных скафандров для программы «Артемида». Прототип скафандра Axiom Extravehicular MobilityUnit (AxEMU) был представлен СМИ 15 марта этого года.

После того, как корабль «Фридом» окажется на околоземной орбите, число космонавтов и астронавтов, совершивших орбитальные полеты за всю космическую эру, достигнет 600 человек. И если все пойдет по плану, в конце мая будет еще и установлен новый рекорд по одновременному пребыванию людей в космосе — семнадцать человек. На МКС будет одиннадцать космонавтов и астронавтов, на китайской орбитальной станции — еще шесть. Действующий пока рекорд — четырнадцать человек — был установлен 16 сентября 2021 года.

Ожидается, что экспедиция Axiom-2 проведет на борту МКС восемь дней, после чего приводнится в Атлантическом океане у побережья той же Флориды.

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