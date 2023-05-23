В здании ФСБ в Белгороде прогремел взрыв
- 23.05.2023, 7:33
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Российские власти также сообщают о взрывах в Грайвороне и Борисовке.
В ночь на вторник, 23 мая, в здании Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Белгороде прогремел взрыв, пишет New Voice.
Местные паблики сообщают, что из здания на улице Преображенской поднимается столб дыма. Сама улица сейчас перекрыта. Местные власти воздерживаются от комментариев.
В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о взрывах в Грайвороне и Борисовке. Он обвинил в атаке БПЛА.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.