В здании ФСБ в Белгороде прогремел взрыв 23.05.2023, 7:33

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Российские власти также сообщают о взрывах в Грайвороне и Борисовке.

В ночь на вторник, 23 мая, в здании Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Белгороде прогремел взрыв, пишет New Voice.

Местные паблики сообщают, что из здания на улице Преображенской поднимается столб дыма. Сама улица сейчас перекрыта. Местные власти воздерживаются от комментариев.

В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о взрывах в Грайвороне и Борисовке. Он обвинил в атаке БПЛА.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

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